Mit dem nächsten Talent ist der Flames-Kader komplett

Bensheim. Die HSG Bensheim/Auerbach hat die Länderspielpause in der Frauenhandball-Bundesliga genutzt, um die Kaderplanung für die kommende Saison frühzeitig abzuschließen. Die Flames verpflichten ab Sommer die Rückraumspielerin Lilli Holste vom Ligakonkurrenten TSV Bayer 04 Leverkusen. Die 20-jährige Linkshänderin unterschrieb einen Zweijahresvertrag beim Bergsträßer Erstligisten.

Der Kader der Flames für die Saison 2022/23 in der folgenden Zusammenstellung komplett: Tor: Helen van Beurden, Vanessa Fehr. Linksaußen: Elisa Stuttfeld, Ndidi-Silvia Agwunedu. – Rechtsaußen: Sarah Dekker, Lotta Heider, Jana Haas. Linker Rückraum: Myrthe Schoenaker, Alicia Soffel, Lucie-Marie Kretzschmar. – Rückraum Mitte: Sarah van Gulik, Lisa Friedberger. – Rechter Rückraum: Leonie Kockel, Lilli Holste, Neele Orth. Kreis: Isabell Hurst, Dionne Visser

Lilli Holste spielt seit 2017 in Leverkusen und feierte dort 2020 ihr Bundesligadebüt. Mit der A-Jugend des TSV Bayer 04 wurde sie 2018 Deutscher Meister und 2019 Deutscher Vizemeister. Außerdem bestritt sie zwölf Juniorinnen-Länderspiele für den DHB und nahm 2019 an der Juniorinnen-EM teil. Vor ihrem Wechsel nach Leverkusen lief sie in der Jugend in Würselen (Nordrhein-Westfalen) für den VfL Bardenberg und die HSG Würselen auf.

„Lilli ist das nächste junge Talent, das sich für uns entschieden hat, worüber ich mich sehr freue. Wir bekommen eine 1,80 m große Linkshänderin“, zeigte sich Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm glücklich über ihren Neuzugang und die finale Kaderplanung: „Sie ist eine Spielerin, die auch schon im Fokus der Jugend- und Juniorinnennationalmannschaft stand. Wir können sie die nächsten Jahre entwickeln und aufbauen. Lilli passt wunderbar in unser Konzept. Von daher freue ich mich, dass wir sie davon überzeugen konnten und mit ihr und Leonie Kockel ein gutes Gespann im rechten Rückraum haben.“

„Gerade wenn man sieht, was dieses Jahr in der Liga passiert, kann man schon glücklich sein, wenn man Anfang März die Personalplanung für die nächste Saison in trockenen Tüchern hat. Wir gehen nächstes Jahr mit 17 Spielerinnen in die Saison und da freue ich mich drauf“, so Heike Ahlgrimm voller Vorfreude mit Blick auf die nächste Saison.

„Das erste, was mich an den Flames interessiert hat, war ihr dynamisches und kämpferisches Spiel. In weiteren Gesprächen konnte ich dann auch die tolle Atmosphäre rund um das Team und natürlich die Kompetenz von Heike besser kennenlernen“, berichtet Lilli Holste über ihre Entscheidungs-Findung: „Mit meinem anstehenden Abschluss des Bachelorstudiums war es für mich genau der richtige Zeitpunkt, um den nächsten Schritt auf meinem Lebensweg zu wagen. Ich freue mich sehr auf meine kommende Spielzeit in Bensheim und bin mir sicher, dass ich mich sowohl sportlich als auch menschlich hier weiterentwickeln kann.“

Jörg Hirte, Leiter Administration der Flames, zeigt sich hoch erfreut über seinen Neuzugang: „Ich habe Lilli als sehr aufgeräumten und sachlichen Menschen kennengelernt. Sie weiß genau, was sie will und nicht will, und wir freuen uns bei den Flames riesig darauf, dass sie im rechten Rückraum gemeinsam mit Leo die Lücke schließt und wir sie bei ihrer weiteren Entwicklung begleiten dürfen.“ red