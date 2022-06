Die SG Lautern hat in der Fußball-Saison 2021/22 zwei besondere Erfolge gefeiert: Im Dezember wurde die Regenwurmplage auf dem heimischen Naturrasen besiegt, im Mai folgte die vorzeitige Meisterschaft in der Kreisliga D, Gruppe 2. Nach sechs Spielzeiten in der untersten Klasse kehrt die SGL zur kommenden Runde in die C-Liga zurück. Und diesmal ist die Sportgemeinschaft gekommen, um zu bleiben,

