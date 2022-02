Kretzschmar-Tochter kommt aus Neckarsulm zu den Flames

Bensheim. Der Kader für die Saison 2022/23 in der Frauenhandball-Bundesliga nimmt bei der HSG Bensheim/Auerbach weiter Konturen an. Nach mehreren Vertragsverlängerungen präsentieren die Flames nun mit Lucie-Marie Kretzschmar den ersten Neuzugang. Die 21-jährige Rückraumspielerin kommt vom Ligakonkurrenten Sport-Union Neckarsulm an die Bergstraße, wo sie einen Zweijahresvertrag unterschrieb. Sie soll die Lücke schließen, die der Weggang von Ines Ivancok im Sommer hinterlässt.

Die Vorliebe und das Talent für den Handball wurden ihr vom Vater (Ex-Nationalspieler Stefan Kretzschmar) und den Großeltern sozusagen in die Wiege gelegt. Lucie-Marie begann mit dem Handball beim HSC 2000 Magdeburg und wechselte 2014 zum HC Leipzig. Dort gewann sie mit der B-Jugend 2017 die Deutsche Meisterschaft. Ab der Saison 2018/19 spielte Kretzschmar parallel bei den Drittliga-Damen und wurde dort Meister mit dem HCL. Danach verließ sie Leipzig und schloss sich als 19-jährige zur Saison 2019/20 dem Erstligisten Neckarsulm an.

Erfolge im Beachhandball

Flames-Neuzugang Lucie-Marie Kretzschmar (Mitte) mit Trainerin Heike Ahlgrimm und Geschäftsführer Michael Geil. © Müller

Lucie-Marie Kretzschmar spielte in Jugend-Nationalmannschaften sowohl in der Halle als auch beim Beachhandball. Im Beachhandball ist sie sehr erfolgreich. So holte sie die Bronzemedaille bei der U18-Euro 2018. Inzwischen ist sie im Beachhandball in der Nationalmannschaft angekommen und dort eine feste Größe. Der größte Erfolg im Sand war 2021 der Gewinn der Europameisterschaft.

Für Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm passt ihr erster Neuzugang perfekt in das Anforderungsprofil der HSG: „Ich freue mich, dass Lucie sich für uns entschieden hat. Sie ist eine junge deutsche Spielerin, die wir weiter aufbauen können. Es ist bei ihr noch ganz viel Potenzial vorhanden. Ich freue mich, dass sie den Schritt zu uns macht und wir weiter unserem Credo treu bleiben, mit jungen Mädels zu arbeiten. Es waren sehr angenehme Gespräche und ich bin mir sicher, dass wir eine sehr abwehrstarke und aufgeräumte Spielerin bekommen.“

Lucie-Marie Kretzschmar ist ebenfalls voller Vorfreude auf die kommenden zwei Jahre bei den Flames: „Bensheim ist ein sehr familiärer Verein, der seine Spielerinnen sehr schätzt und sportlich großes Potenzial hat, was mir wirklich wichtig ist und sich auch in den Gesprächen schnell gezeigt hat. Außerdem ermöglicht mir der Verein, mein Lehramtsstudium und den Profihandball optimal zu verbinden.“ Im Bezug auf ihre zukünftige Mannschaft ergänzt sie: „Ich bin fest davon überzeugt, dass ich von den Spielerinnenn, egal ob jung oder alt, und von Heike enorm viel lernen und den nächsten Schritt gehen kann.“

Geschäftsführer Michael Geil hat „Lucie als offenen und zielorientierten Menschen erlebt. Sie passt sehr gut zu unseren Werten und unserem Anspruch junge erfolgshungrige Handballerinnen weiterzuentwickeln. Wir freuen uns auf sie als Bereicherung des Teams.“ red