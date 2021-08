Noch „Luft nach oben“ sah Trainer Andy Zehnbauer nach dem 1:0-Auftaktsieg des FC 07 Bensheim in der Fußball-Gruppenliga gegen den SV Nauheim. Dabei hatte sein Team einen Blitzstart, ging schon in der dritten Minute in Führung. Dennis Konietzko wurde bei einer Ecke kurz angespielt, seine Hereingabe senkte sich am langen Pfosten über die Linie. „Wir waren sofort auf Betriebstemperatur“, freute

