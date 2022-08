In der Nachspielzeit gibt der SV Waldhof zwei Punkte her

Beim Gang zu den 500 Mannheimer Fans in der Gästekurve gab es viele frustrierte Gesichter und hängende Köpfe. Der SV Waldhof hat beim 2:2 (0:1) beim SC Verl in der fünften Minute der Nachspielzeit einen sicher geglaubten Sieg verspielt. Mael Corboz traf zum späten Ausgleich für die Ostwestfalen, nachdem erst kurz zuvor Alexander Rossipal per Foulelfmeter die 2:1-Führung für den SVW erzielt

