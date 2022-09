Die Tvgg Lorsch II und die TSV Auerbach II trennten sich in der Fußball-Kreisliga B 1:1 – ein Endergebnis, das Tvgg-Trainer Nico Grimm als gerecht bezeichnete. „Auerbach hatte optische und spielerische Vorteile, wir hingegen ein Chancenübergewicht, so dass die Punkteteilung in Ordnung geht.“

Sein Team ging früh durch Tamer Keskin in Führung, Auerbach drängte danach auf den Ausgleich,

...