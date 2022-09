Auf den SV Schwanheim scheinen in der Fußball-Kreisliga C schwere Wochen zuzukommen, denn im Heimspiel gegen den SC Olympia Lorsch II setzte es deutlich mit 1:6 (1:3) die nächste Niederlage. Dabei gingen die Platzherren durch einen von Andre Knecht verwandelten Strafstoß in Führung.

Aber dieser Treffer sorgte nicht für die erhoffte Sicherheit im Schwanheimer Spiel. Torben Gatscha ließ

...