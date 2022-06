Da kein Bergsträßer Team aus der Fußball-Gruppenliga absteigt, fällt die Abstiegsrelegation in der Kreisliga A aus. Somit konnten SV Winterkasten, ISC Fürth und SG Nordheim/Wattenheim ihre Niederlagen am letzten Spieltag locker wegstecken. Diese drei vor dem Saisonfinale von der Relegation bedrohten Clubs schlagen auch 2022/23 in der A-Liga auf.

„Wir sind sehr erleichtert“,

...