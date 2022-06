Zwei Wochen Sommerpause hat Lennon Jung, dann beginnt für ihn die Vorbereitung auf seine erste Bundesliga-Saison. Der 15-jährige Gadernheimer spielt seit drei Jahren in der Jugend des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98. Nach einer Runde mit der U 16 in der Hessenliga rück „Lenny“ in den Bundesliga-Kader der U 17 auf. Dann geht es für Lenny und die 98er gegen viele Nachwuchsteams von

...