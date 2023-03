Für Kriemhild-Teams war mehr drin

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einem 7:1-Heimsieg im Topspiel gegen TuS Rüsselsheim II unternahm die SG Bensheim/Heppenheim einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft in der Kegel-Gruppenliga. Sollte Konkurrent Walldorf am kommenden Wochenende patzen, an dem die SG spielfrei ist, dann wäre der Triumph perfekt. Ansonsten kann Bensheim/Heppenheim mit einem Heimsieg am darauffolgenden Wochenende gegen Stockstadt/Biebesheim den Deckel draufmachen.

Zu Beginn holten Martin Köppner, der verletzungsbedingt gegen Richard Schader ausgewechselt werden musste (zusammen 541 Kegel/2:2 Sätze) und Stefan Schambach (547/3:1) die ersten Mannschaftspunkte für den Titelanwärter, ehe Erich Knapp mit 535:540 (1:3) den Rüsselsheimer Ehrenpunkt zulassen musste. Danach setzten sich Marc Speckhardt (4:0), der mit 554 Kegel Tagesbester war, Jochen Weber (553/3:1) und Alexander Zeig (547/2:2) mit guten Leistungen durch. red