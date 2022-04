Die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach sind im Abstiegskampf der Bundesliga angelangt. Gegen die HSG Bad Wildungen bezogen die Flames am Mittwochabend vor 315 Zuschauern in der Weststadthalle eine 27:30 (16:14)-Niederlage. „Wir sind unten angekommen und wissen, was die Stunde geschlagen hat“, sagte Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm enttäuscht nach der bitteren Pille im

...