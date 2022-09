Zum Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga C fordert Topfavorit FSG Bensheim am Samstag (15.30 Uhr) im heimischen Sportpark West den Spitzenreiter VfB Lampertheim heraus. Während sich die Gäste aus dem Ried an den ersten sechs Spieltagen keinen Ausrutscher erlaubten, patzte die FSG einmal mit dem 2:2 gegen Reichenbach II.

Dass die Lampertheimer, die in der Vorsaison noch in einer

...