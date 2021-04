Flames spielen frühestens wieder am 1. Mai

Bensheim. Die HSG Bensheim/Auerbach steht in der Handball-Bundesliga der Frauen vor einem terminlich komplizierten Restprogramm: Nachdem die April-Spiele gegen die Neckarsulmer Sport-Union und den SV Union Halle-Neustadt wegen der Corona-Quarantäne abgesagt werden mussten, wird nun auch die Heimpartie gegen TuS Metzingen am 28. April nicht ausgetragen. Das teilte Andre Schumacher, der Hygienebeauftragte der HSG, mit. Sechs Partien stehen für den Tabellensiebten noch aus, die Runde 2020/21 endet am 22. Mai. „Wir sind bestrebt, die Saison bis dahin sportlich abzuschließen“, erklärte Schumacher. Ziel der HSG sei es aktuell, den Spielbetrieb am 1. Mai mit dem planmäßigen Match bei Borussia Dortmund wieder aufzunehmen. Weitere Informationen dazu und zum Achtelfinale um die deutsche A-Jugend-Meisterschaft am Freitag im Bergsträßer Anzeiger.

