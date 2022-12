Flames gewinnen Pokalspiel in Regensburg 34:18

Handball. Letztlich war es eine klare Angelegenheit: Die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach feierten am Freitagabend im Achtelfinale um den DHB-Pokal einen 34:18 (15:11)-Sieg beim Zweitliga-Spitzenteam ESV Regensburg. Damit sind die Flames nur noch einen Sieg vom begehrten Einzug ins Final-Four-Turnier entfernt.

Trotz einiger Fehlwürfe und leichter Gegentore setzten sich die Gäste schon in der ersten Halbzeit kontinuierlich ab: von 1:3 (6.) über 3:6 und 6:10 (17.) zum 10:15 kurz vor der Pause. Die Entscheidung fiel zu Beginn der zweiten Hälfte mit dem Vier-Tore-Lauf zum 11:19 (37.).

Beste Werferinnen bei den Bensheimerinnen waren Lotta Heider (7), Leonie Kockel, Ndidi Agwunedu, Dionne Visser (je 4) und Myrthe Schoenaker (4/3); Neuzugang Amelie Berger traf dreimal. In der Liga geht es für die Flames am nächsten Samstag (10.) weiter mit dem Auswärtsspiel in Metzingen, das nächste Heimspiel ist am 17. Dezember gegen Zwickau.