Flames feiern in Dortmund den dritten Bundesliga-Sieg in Serie

Dortmund/Bensheim. Borussia Dortmund scheint sich zum Lieblingsgegner der Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach zu entwickeln: Nach dem Viertelfinalsieg im DHB-Pokal vor vier Wochen in der Weststadthalle entschieden die Flames am Samstagabend auch das Liga-Duell in Dortmund für sich. Mit 29:25 (12:16) setzte sich das Team von Trainerin Heike Ahlgrimm vor 750 Zuschauern in der Sporthalle Wellinghofen gegen den Tabellendritten durch und feierten damit den dritten doppelten Punktgewinn in Folge.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im ersten Abschnitt lagen die Gäste bereits mit sechs Toren (7:13, 22.) zurück. Nach dem Seitenwechsel gelang der HSG mit einer starken Abwehr als Fundament ein furioses Comeback. Dionne Visser und Lucie Kretzschmar machten die Überraschung mit ihren Toren zum 29:25 auf der Zielgeraden perfekt. Kretzschmar war mit acht Treffern beste Werferin bei den Flames, Myrthe Schoenaker war siebenmal erfolgreich.