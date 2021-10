Der VfR Fehlheim muss am Sonntag in der Fußball-Gruppenliga beim VfR Groß-Gerau antreten und Sascha Huy sieht in diesem Duell für sein Team eine echte sportliche Herausforderung. Der Trainer der Fehlheimer vermeidet bewusst den Blick auf die Tabelle, denn er schätzt die Groß-Gerauer bei weitem stärker ein, als es deren aktueller zehnter Tabellenplatz aussagt.

„Für mich ist der VfR

...