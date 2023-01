5:13 Punkte, vorletzter Tabellenplatz, Abstiegskandidat: Die Vorrunde hätte für die erste Mannschaft des VfR Fehlheim in der Tischtennis-Regionalliga West besser laufen können – vorsichtig formuliert. Abteilungsleiter Claudio Schubert weiß vor dem Start in die Rückrunde am Sonntag (15.) um 11 Uhr in Stadtallendorf, wie schwer es wird, die Klasse noch zu halten. „Wir müssen punkten, enge Spiele

...