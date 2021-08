Der FC 07 Bensheim startet mit einem Heimspiel in die Gruppenliga-Saison 2021/22: Der SV Nauheim gastiert am Sonntag (15.30 Uhr) im Weiherhausstadion. Hinter den Bensheimer Fußballern liegt eine Vorbereitung, mit der Andy Zehnbauer „grundsätzlich“ zufrieden ist. Die Ergebnisse seines Teams in den Testbegegnungen bewertet der Coach mit „gut bis solide.“

Die Defensivarbeit habe in diesen

...