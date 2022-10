Die sechste Niederlage in Folge musste der FC 07 Bensheim in der Fußball-Gruppenliga hinnehmen. Mit 0:2 verloren die Nullsiebener im Weiherhausstadion das Derby gegen den FC Alsbach. „Es war wie so oft in den letzten Wochen: Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft, stehen aber dennoch mit leeren Händen da“, sagte FC-07-Trainer Andy Zehnbauer.

Der FCA erwischte den etwas besseren

...