Theresa Meckel und Michael Litters, zwei Tänzer der SSG Bensheim, nehmen an der Europa Meisterschaft teil, die in dieser Woche in Skopje (Nordmazedonien) stattfindet.

Dabei war es für das Duo ein langer Weg bis zu diesem Großereignis. Bereits im Sommer 2020 begannen die beiden mit der Choreographie und dem Training ihres Tanzes auf eine lyrische Version von „Wicked Game“. Der

...