Eintracht mit Stürmerstar Kolo Muani in Wolfsburg

Frankfurt. Eintracht Frankfurt kann im Fußball-Bundesligaspiel am Sonntag beim VfL Wolfsburg (17.30 Uhr/DAZN) auf den französischen Stürmerstar Randal Kolo Muani bauen. Der Vizeweltmeister und mit zehn Liga-Toren beste Angreifer der Hessen musste nach einer Erkrankung im Training kurz pausieren. Auch der ebenfalls zuletzt erkrankte Eintracht-Allrounder Kristijan Jakic hat sich fit zurückgemeldet. "Es stehen wieder alle im Training und sind gesund", berichtete Trainer Oliver Glasner am Freitag. Für den gelb-gesperrten Djibril Sow wird Kapitän Sebastian Rode neben Daichi Kamada auf der Sechser-Position beginnen.

Nach zwei Niederlagen gegen den SSC Neapel in der Champions League (0:2) und bei RB Leipzig (1:2) in der Bundesliga hofft der Tabellensechste, gegen den Siebten wieder in die Erfolgsspur zu kommen. "Die beiden Spiele haben Spuren hinterlassen. Ich habe aber ein gutes Gefühl", sagte Glasner vor der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Vor seinem Engagement in Frankfurt war er von 2019 bis 2021 Chefcoach der Niedersachsen, die mit fünf Punkten hinter der Eintracht liegen.