Der FC 07 Bensheim II gehört zu den Überraschungen in der Fußball-Kreisliga A. Nach sportlich schwierigen Jahren steht das Team von Trainer Ben Talib in dieser Spielzeit auf einem breiten personellen Fundament. In der Wintertabelle belegen die Nullsiebener mit 19 Punkten und 36:36 Toren den fünften Rang. Ein Negativlauf mit fünf Niederlagen in Serie zum Ausklang der Vorrunde verhinderte eine

...