Die mageren Jahre für die 07-Reserve sind vorbei

Bensheim. Der FC 07 Bensheim II gehört zu den Überraschungen in der Fußball-Kreisliga A. Nach sportlich schwierigen Jahren steht das Team von Trainer Ben Talib in dieser Spielzeit auf einem breiten personellen Fundament. In der Wintertabelle belegen die Nullsiebener mit 19 Punkten und 36:36 Toren den fünften Rang. Ein Negativlauf mit fünf Niederlagen in Serie zum Ausklang der Vorrunde verhinderte eine noch bessere Platzierung. Im BA-Wintercheck beleuchten wir den bisherigen Saisonverlauf und die weiteren Aussichten des FC 07 II.

War der FC 07 II unter den Top Fünf zu erwarten?

Nachdem sich die personelle Situation im Sommer weiter stabilisiert hatte, war Ben Talib sich sicher, dass sein Team in dieser Saison nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben wird. „Ich habe uns von Anfang an um Platz fünf gesehenen. Wir sind also auf Kurs.“

Wie hat Corona die Saison des FC 07 II beeinflusst?

Zwei Spielabsagen wegen Corona-Infektionen beim Gegner sowie der Entfall von zwei Trainingseinheiten wegen eines Falles bei der ersten Mannschaft haben die Abläufe rund um das Team des FC 07 II nicht wesentlich beeinflusst. „Sportlich hatte Corona für uns keine Auswirkungen.“ Die Einhaltung der behördlichen Vorgaben beim Trainings- und Spielbetrieb sei im Laufe der Zeit zur Routine geworden, berichtet Talib.

Was ist gut gelaufen bei der Nullsieben-Reserve?

Die junge Mannschaft (der Altersdurchschnitt des Kaders dürfte bei unter 20 Jahren liegen) habe sich auf allen Gebieten weiterentwickelt, findet der Trainer. Der größte Entwicklungsschub sei im spielerischen Bereich festzustellen. „Fußballerisch haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht und oft richtig guten Fußball gespielt“, so Talib. Auch in Sachen Zweikampfverhalten gab es deutliche Fortschritte zu verzeichnen.

Gibt es Dinge, die noch besser werden müssen?

Das Defensivverhalten zum Beispiel. „In manchen Situationen fehlt uns in der Abwehr noch Erfahrung und Kaltschnäuzigkeit.“ Talib wünscht sich klare Aktionen und einfache Lösungen in der Verteidigung. „Da müssen wir uns steigern“, sagt er mit Blick auf die Anzahl der „zu vielen unnötigen“ Gegentore (36).

Sind die Neuzugänge Verstärkungen?

Insgesamt elf Neue, überwiegend aus dem eigenen Nachwuchs, waren in den Kader zu integrieren. „Die meisten haben ihre Sache gut bis sehr gut gemacht“, sagt Talib. Die Aufgabe des A-Liga-Teams sei es, junge Spieler weiter auszubilden, an die Anforderungen im Seniorenbereich heranzuführen und perspektivisch auf Gruppenliga-Niveau zu bringen. „Das ist ganz gut gelungen.“

Bei allem Lob für die jungen Kicker ist Talib nicht immer zufrieden mit der Trainingsbeteiligung und hofft in diesem Punkt zukünftig auf mehr Engagement.

Gibt es personelle Veränderungen in der Winterpause?

Ja. Luca Mink wechselt zum B-Ligisten SV Kirschhausen, Sebastian Vorreiter pausiert und Moritz Kaffenberger steht wegen seines studienbedingten Umzugs nach Marburg nicht mehr zur Verfügung.

Der vor wenigen Tagen vollzogene Wechsel von Torhüter Marlon Allman aus dem Gruppenliga-Kader des FC 07 zum Odenwälder A-Ligisten SV Hummetroth betrifft auch den FC 07 II. Die Nummer zwei der Gruppenliga-Elf kam bei gemeinsamen Heimspieltagen von erster und zweiter Mannschaft regelmäßig im Unterbau zum Einsatz.

Was ist noch drin in dieser Saison für den FC 07 II?

„Wir wollen den fünften Platz halten“, gibt Ben Talib die Marschroute vor. Zu den Top-Drei ist der Abstand zu groß, Platz vier ist dagegen nur fünf Zähler entfernt.

Wie sehen die weiteren Perspektiven für das Team aus?

Der FC 07 II wird vereinsintern weiterhin als U23 geführt. Über die zweite Mannschaft soll jungen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs der Übergang in den Seniorenbereich ermöglicht werden. „Dieser Weg wird auf jeden Fall fortgesetzt“, unterstreicht Ben Talib. Ob der Trainer diese Entwicklung weiterhin in verantwortlicher Position mitgestaltet, wird sich demnächst entscheiden. Ein erstes Gespräch zwischen sportlicher Leitung und Coach deutet auf eine weitere Zusammenarbeit hin. „Die Tendenz geht bei beiden Seiten in diese Richtung“, erklärt Talib. eh