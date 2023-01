Die Krönung für Bensheimer Sportler

Bensheim. Sie alle haben 2022 Titel auf unterschiedlichen Ebenen gewonnen, nun geht es um den großen, sportartübergreifenden Titel: Gesucht werden Bensheims „Sportler des Jahres“. Zum 26. Mal führt diese Zeitung die Abstimmung zusammen mit der Stadt Bensheim durch.

Nominiert sind in den Kategorien „Sportler“ und „Junior-Sportler des Jahres“ jeweils drei Athleten, hinzu kommen fünf Kandidaten bei den „Mannschaften“. Sie alle werden in den nächsten gut zwei Wochen mit einzelnen Porträts in dieser Zeitung vorgestellt. Bis zum 31. Januar ist die Stimmabgabe für die jeweiligen Favoriten möglich; mit dem mehrmals abgedruckten Zeitungs-Coupon oder auf der Internet-Seite zur Sportlerwahl. Unter allen Teilnehmern an der Abstimmung wird ein Einkaufsgutschein für das Kaufhaus Ganz im Wert von 50 Euro verlost.

Die Siegerehrung findet am 26. Februar (So.) im Rahmen der Sportlerehrung im Bürgerhaus statt. kr

Info: bergstraesser-anzeiger.de/sportlerwahl