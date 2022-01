Die 25. Wahl zum „Sportler des Jahres“

Bensheim. Die Wahl zu Bensheims „Sportler des Jahres 2021“ ist eine ganz besondere. Zum 25. Mal veranstaltet der Bergsträßer Anzeiger zusammen mit der Stadt Bensheim diesen Wettbewerb, bei dem traditionell die BA-Leser die Siegerin oder den Sieger küren.

Sebastian Breuer (Radsport/Mountinbike) Marc Ehret ... Sebastian Breuer (Radsport/Mountinbike) Marc Ehret (Motorsport/Langstrecke) Armin Ettling (Skat) Bertram Fey (Moderner Fünfkampf/Laser Run) Jonas Helfrich (Leichtathletik) Helen Kreuzer (Golf) Mario Schachner (Hockey) Uwe Wahlig (Segelfliegen) Tina Zettelmeier (Tanzen)

Die Premiere erfolgte 1996, so dass das „Silberne“ eigentlich schon 2020 angestanden hätte. Damals allerdings hatte das Corona-Virus gleich zweimal für einen sportlichen Lockdown gesorgt, sowohl im Einzel- als auch im Mannschaftssport gab es kaum Meisterschaften, die regulär zu Ende gebracht wurden. Und als es im Herbst wieder losgehen sollte, kam die nächste Welle, die nach wenigen Spieltagen zu einer Unterbrechung und dann in den meisten Fällen zu einem Abbruch der Saison führte.

Anders im vergangenen Jahr, in dem zumindest in den so genannten Individualsportarten einiges möglich war. Im Frühjahr konnte nach der Lockerung der Kontaktbeschränkungen mit dem Training begonnen werden, Spitzensportler durften sich ohnehin unter besonderen Hygieneregeln auch während des Lockdowns fithalten. Und schließlich fand auch endlich wieder das sportliche Kräftemessen statt, bei dem Bensheimer Sportlerinnen und Sportler eine beachtliche Zahl von Titeln und Medaillen auf nationaler und internationaler Ebene holten. 13 Namen umfasste die Liste der möglichen Kandidaten, von denen es nach einer Abstimmung in der Wahlkommission neun auf den Stimmzettel schafften.

Abstimmung beginnt am Dienstag

Im Mannschaftssport konnten im vergangenen Jahr jedoch erneut kaum Meisterschaften zu Ende gespielt werden. Tennis bildete wie schon 2020 eine Ausnahme. Erst im Herbst wurde in nahezu allen Disziplinen wieder ein regelmäßiger Spielbetrieb aufgenommen, und es besteht die Hoffnung, dass die Saison 2021/22 mit einer Wertung zu Ende gebracht werden kann, so dass es dann auch wieder eine Wahl zur „Mannschaft des Jahres 2022“ geben kann.

Am kommenden Dienstag beginnt in dieser Zeitung die Vorstellung der Kandidaten für die 2021er Sportlerwahl, bei der wieder Bürgermeisterin Christine Klein die Schirmherrschaft übernimmt. Die BA-Leser können mit einem in der Zeitung abgedruckten Stimmzettel oder online ihr Votum abgeben. In welchem Rahmen die Siegerehrung stattfindet, wird in erster Linie vom Pandemiegeschehen. Die Stadt Bensheim hat die offizielle Sportlerehrung bereits abgesagt und hofft auf die Möglichkeit, im späteren Frühjahr eine entsprechende Veranstaltung durchzuführen.

Ganz ausgefallen war die Sportlerwahl übrigens im vergangenen Jahr nicht. Passend zum Abschluss der Dekade wurde unter den Titelträgern der vorangegangenen zehn Jahre ein Sportler des Jahrzehnts gewählt. Titelträgerin wurde Leichtathletin Amelie Paasche, die ihre Auszeichnung unter Corona-Bedingungen im kleinen Kreis auf der Rathauswiese entgegennahm. kr