Dem VfL Bensheim passt die Pause nicht

Bensheim. Die für Samstag (19.) angesetzte Auswärtspartie des VfL Bensheim in der Basketball-Regionalliga Südwest bei den Baskets Limburg fällt aus. Grund für die Spielabsage ist ein Corona-Fall bei den Mittelhessen. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir waren gut im Rhythmus und hätten gerne gespielt“, bedauert VfL-Coach Thorsten Schulz die Absetzung der Begegnung. Wie die Bensheimer das freie Wochenende nutzen, soll kurzfristig entschieden werden. „Entweder trainieren wir oder schauen uns gemeinsam einen der nächsten Gegner an“, so Schulz.

Das nächste Liga-Match bestreitet der VfL am 26. Februar in eigener Halle gegen die BBU Ulm. Die Ulmer empfangen an diesem Samstag die Fellbach Flashers. Insgesamt sind in der 1. Regionalliga Südwest bislang drei Partien von diesem Wochenende abgesagt. eh

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2