Debakel für Nibelungen in der Relegation

Lorsch/Straubing. Bitteres Ende für die Kegler von Nibelungen Lorsch bei der Bundesliga-Relegation in Straubing. Der Vorjahres-Aufsteiger hatte sich gute Chancen ausgerechnet, als Drittletzter der Bundesliga gegen die drei Zweitliga-Meister einen der drei freien Plätze zu ergattern. Nach einer vielversprechenden ersten Runde mussten die Klosterstädter aber in den sauren Apfel des Abstiegs beißen.

Das Turnier wurde in zwei Spieldurchgängen ausgetragen, sowohl vormittags als auch nachmittags wurde gekegelt, was eine große Belastung für die einzelnen Spieler darstellt. Nach den Vormittagsspielen lagen die Nibelungen noch auf Platz zwei, was den Klassenerhalt bedeutet hätte. Allerdings lagen die vier Mannschaften nur 20 Kegel auseinander, dies bedeutete noch keine Vorentscheidung.

Bester Lorscher war bis dahin Andreas Dietz mit 618 LP, gefolgt von Lars Ebert (607). Knapp dahinter lag Nico Zschuppe (598). Auch Michael Straub (580) und Holger Walter (579) bewegten sich im Rahmen. Lediglich Jurek Osinski (552) fiel aus diesem heraus.

Am Nachmittag kam es dann zu einem Totaleinbruch bei einigen Akteuren. Konnte Holger Walter zu Beginn mit 585 LP noch überzeugen, so stand Juniorenweltmeister Nico Zschuppe (537) vollkommen neben sich und ließ Lorsch auf den letzten Platz zurückfallen. Danach konnte Lars Ebert (583) nur bedingt überzeugen, Marcel Schneider wurde nach 60 Wurf gegen Frank Gutschalk ausgewechselt, zusammen verloren sie mit 562 LP weiteren Boden.

Danach wurde Andreas Dietz (589) wie am Vormittag bester Nibelunge. Michael Straub wurde nach ganz schwachen Beginn gegen Jurek Osinski ausgewechselt, zusammen erzielten sie das beschämende Resultat von 517 Kegel, 590 Kegel hätten sie für den Klassenerhalt gebraucht.

Nach diesem vollkommen überraschenden Abstieg gilt es, in der 2. Bundesliga Fuß zu fassen, abzuhaken, was passiert ist und einen neuen Angriff auf die 1. Liga zu starten.

Endstand Bundesliga-Relegation: 1. Olympia Mörfelden 7105; 2. SK Markranstädt 7033; 3. Frei Holz Plankstadt 6974; 4. Nibelungen Lorsch 6907 LP. hub