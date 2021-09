So hatte sich Claudio Schubert den Start in die Bundesliga-Saison nicht vorgestellt. Mit 0:6 unterlag das Tischtennis-Team des VfR Fehlheim dem SVH Kassel vor 35 Zuschauern in der AKG-Halle. „Wir wissen, dass es rein sportlich eine herausfordernde Spielzeit wird. Natürlich hatten wir uns im Hessen-Derby ein bisschen mehr erhofft. Aus der Bahn wirft uns die Niederlage aber nicht“, erklärte der

...