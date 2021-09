Aufstieg in die Hessenliga ist perfekt

Heppenheim. Die Damen 50 des TC Blau-Weiß Heppenheim steigen in die Tennis-Hessenliga auf. Im entscheidenden Spiel um den ersten Platz in der Verbandsliga setzten sich die Heppenheimerinnen mit 4:2 gegen den zuvor punktgleichen Tabellenführer SV Eberstadt durch.

Nach einem Gleichstand in den Einzeln mussten die beiden Doppel gewonnen werden. Nachdem Katja Windecker/Elli Wimmer klar 6:1, 6:1 gewonnen hatten, lag auf Erika Walthes-Friton und Karin Böhm großer Druck. Sie erkämpften sich nach einem 6:2 einen Einstand nach dem anderem. „Das kann ganz schnell kippen“, zeigte sich Ersatzspielerin Anita Vock besorgt, letztlich setzten sich die Heppenheimerinnen aber klar 6:0 durch.

Knapper ging es zuvor in den Einzeln zu. Zwei Champions-Tiebreaks wurden gespielt. Böhm verlor 10:12 im Tiebreak, Walthes-Friton gewann nach einem 7:5, 5:7 den Tiebreak 10:6.

Der Heppenheimer Trainer Karsten Formatschek zeigte sich mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden. „Das war ein würdiges Aufstiegsspiel“, sagte Formatschek. Die Heppenheimerinnen waren als Verbandsliga-Mannschaft ohnehin schon das Aushängeschild des Tennisclubs Blauweiß. Kein Team des Vereins spielt höher. Für die Zukunft hofft der Trainer, das künftige Hessenliga-Team verstärken zu können – er trainiert die Truppe in dieser Besetzung seit etwa fünf Jahren. Nur Elli Wimmer ist vom TC Bensheim neu gekommen, wo sie in der Regionalliga spielte. Formatschek hofft, dass Suzanne Dederichs-Wollenburg wieder zum TCH zurückkehrt. Sie schlug in diesem Sommer für den TC Seeheim eine Klasse höher in der Regionalliga auf.

Am Aufstieg waren beteiligt: Erika Walthes-Friton, Karin Böhm, Elli Wimmer, Katja Windecker, Claudia Simon, Anita Vock, Andrea Engel, Iris Berger. dj/ü