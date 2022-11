Die Tischtennis-Damen der TSV Auerbach traten in der Bezirksoberliga als Tabellenvierte beim Dritten TSK Rimbach an und rechneten mit einer knappen Partie. Am Ende durften sie mit einem 6:2-Sieg die Heimfahrt antreten.

Die Doppel Weiß/Kolbe und Nischwitz/Otto-Hungsberg (nach 0:2-Rückstand) gewannen jeweils knapp in fünf Sätzen. Im vorderen Paarkreuz verloren Christine Weiß und Nina

...