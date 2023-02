AH-Hallencup bei der FSG Bensheim

Bergstraße. Hallenfußballturniere auf Kreisebene waren schon vor der Corona-Pandemie selten geworden. An diesem Samstag aber gehen gleich zwei Wettbewerbe für die gesetztere Generation über die Bühne: Der VfB Lampertheim bittet zum Hallencup, die FSG Bensheim zum Fair-Play-Hallencup.

Die Lampertheimer erwarten zwölf Mannschaften am Samstag in der Altrheinhalle. Los geht es um 10.30 Uhr, Kurz nach 14 Uhr ist das Viertelfinale terminiert, das Endspiel beginnt zwei Stunden später. Aus dem Fußballkreis Bergstraße sind TV Soma Lampertheim, SG Bürstadt/Bobstadt, FSG Riedrode, Olympia Lorsch, FV Biblis, Tvgg Lorsch und Gastgeber VfB dabei.

Mit sechs Mannschaften ist das Starterfeld bei der FSG Bensheim etwas kleiner. Lokalkolorit wird aber großgeschrieben. Bis auf die SG Kicker Worms haben alle Mannschaften eine kurze Anreise in die Weststadthalle: SV Schönberg, FC 07 Bensheim, SV Mörlenbach, TSV Auerbach, FSG Bensheim. Nach dem System „jeder gegen jeden“ stehen 15 Spiele ab 18.15 Uhr auf dem Plan, ehe gegen 22 Uhr Sieger und Platzierte feststehen.

Drei Tage für die Jugend

Von heute bis Sonntag richtet die FSG außerdem den Hallencup für verschiedene Nachwuchs-Altersklassen aus: am Freitag ab 17.30 Uhr D-Junioren, am Samstag G-Junioren (8.30 Uhr), F2-Junioren (12 Uhr) und F1-Junioren (15.30 Uhr) sowie am Sonntag E-Junioren (8.30 Uhr) und C-Junioren (13 Uhr). kar/ü/red