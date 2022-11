Wolken, Nebel und einstellige Temperaturen in Hessen

Hessen. Ein grauer Himmel mit Wolken oder Nebel hält sich über Hessen. Zeitweise kann es auch regnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach für den Mittwoch mit. Auch mit Nebel, teils mit Sichtweiten unter 150 Meter, müsse gerechnet werden. Die Temperaturen klettern auf maximal neun Grad, in höheren Gebieten nur auf vier Grad. In der Nacht zum Donnerstag erwarteten die Meteorologen in den Hochlagen von Vogelsberg, Rhön und Taunus leichten Frost bis minus ein Grad. Vor allem im Bergland sei vereinzelt Glätte nicht ausgeschlossen.

Auch der Donnerstag präsentiert sich stark bewölkt oder bedeckt. Es bleibe überwiegend niederschlagsfrei bei Höchsttemperaturen zwischen null Grad in Hochlagen und acht Grad im Rhein-Main-Gebiet. Für die Nacht zum Freitag sagten die Meteorologen örtlich Glättegefahr voraus, im Bergland kann es auch schneien.