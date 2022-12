Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Bildung Weitere 380 Millionen für die Bergsträßer Schulen

Bergstraße. In den vergangenen zwanzig Jahren hat der Kreis Bergstraße mehr als eine halbe Milliarde Euro (551 Millionen) in Schulsanierungen und Neubauten investiert. Ein stolzer Betrag, der in den kommenden zwanzig Jahren noch erheblich höher ausfallen soll. Das kündigte Landrat Christian Engelhardt gestern bei der Vorstellung des Wirtschaftsplans für 2023 des Eigenbetriebs Schule und Gebäudewirtschaft an. Allein bis 2026 fließen über 315 Millionen Euro in die stationären Bildungshäuser. Dazu kommen nochmals gut 125 Millionen Euro, um die geplanten Projekte in den folgenden Jahren abschließen zu können. Die Sanierungskosten schlagen nochmals mit rund 40 Millionen Euro zu Buche. Das sind zirka acht Millionen jährlich.