Warnstreiks bei Galeria geplant - auch im Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum

Hessen. Aus Protest gegen den harten Sanierungskurs beim insolventen Kaufhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof hat die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks an hessischen Standorten aufgerufen. Am Karsamstag sollen die Filialen in Viernheim, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt und Sulzbach ganztägig bestreikt werden, erklärte die Gewerkschaft am Donnerstag in Aufrufen an die Beschäftigten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der von den Gläubigern befürwortete Sanierungsplan sieht in Hessen die Schließung von sieben Warenhäusern vor. Betroffen sind insbesondere kleinere und doppelte Standorte. Acht Kaufhäuser sollen hingegen weitergeführt werden. Verdi verlangt eine Rückkehr des Unternehmens zum Flächentarifvertrag des Einzelhandels sowie Zulagen für die Beschäftigten in Form von Geld und Warengutscheinen.