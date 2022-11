Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Pharma Von der Cannabis-Blüte aus Portugal bis zum Medikament aus Bensheim

Bergstraße. Die erste Ernte ist eingebracht. Gut 50 Kilogramm Blüten aus einem Gewächshaus in Portugal sind die Ausgangsbasis für medizinisches Cannabis der Firma Avextra, an dem das Bensheimer Pharma-Unternehmen Dr. Reckeweg beteiligt ist. Was nach der Ernte in dieser Woche folgt, gleicht einem Bürokratie- und Genehmigungs-Marathon. David Reckeweg-Lecompte, Geschäftsführer bei Avextra und Dr. Reckeweg, zählt die Etappen auf.