Energie Viele Fragen zur Energieried

Die Fusion zwischen den Unternehmen Energieried und GGEW rückt näher. Während am Mittwoch der Aufsichtsrat der Energieried über den Stand der seit Monaten geführten Gespräche informiert wurde, tagt am heutigen Freitagnachmittag der GGEW-Aufsichtsrat in Bensheim.