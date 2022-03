TV Einhausen: Neuwahl beim Turnverein am Donnerstag

Einhausen. Die Wahl eines Vorsitzenden steht bei der Mitgliederversammlung des TV 1897 Einhausen an, zu der der Verein am kommenden Donnerstag, 10. März, um 20 Uhr in die Mehrzweckhalle einlädt. Daneben werden die Vorstandsmitglieder ihre Berichte verlesen, es wird einen Ausblick auf die geplanten Veranstaltungen im aktuellen Jubiläumsjahr geben und es stehen Ehrungen an. Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung müssen mindestens drei Tage vor Beginn der Mitgliederversammlung dem Vorsitzenden oder einem Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes schriftlich vorliegen. Die Versammlung findet unter den geltenden Corona-Regeln statt.

