Das Forstamt Lampertheim veranstaltet am Samstag, 26. November, wieder eine sogenannte Drück- oder auch Treibjagd. Das Jagdgebiet erstreckt sich wie schon in den Vorjahren über das Waldstück östlich der A 67 und der L 3111 zwischen dem Kreisel bei Hüttenfeld und dem Kreisel in Viernheim bei der Feuerwehr.

Die Landesstraße zwischen Hüttenfeld und Viernheim wird von 8 bis 16 Uhr für den

...