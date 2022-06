Die Mitglieder des Organisationsteams für die Tour de Montana fiebern dem Großereignis am morgigen Samstag entgegen: „Wir können jetzt nichts mehr beeinflussen, alle Vorbereitungen sind getroffen, der Aufbau am Gelände rund um das Hochstädter Haus ist in vollem Gange“, sagt Helmut Richter, Vorsitzender vom Team Bensheim der Tour der Hoffnung (TdH).

Über 600 Anmeldungen liegen für das

...