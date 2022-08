Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 45 bei Michelstadt

Michelstadt. Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Autofahrer, der die B 45 in Richtung Zell befuhr, sowie einem ihm entgegenkommenden 72-jährigen Fahrer eines Autos mit Anhänger aus Bad König, ist es am Dienstagmittag (09.), um kurz vor 13 Uhr, auf der Bundesstraße 45 zwischen Michelstadt und Bad König/Zell gekommen. In den Unfall verwickelt war zudem eine hinter dem Gespann befindliche 37 Jahre alte Autofahrerin aus Oberzent mit ihrer Beifahrerin, die in der Folge gegen den Anhänger stießen, wie die Polizei berichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der in Richtung König fahrende Mann, zu dessen Personalien derzeit noch keine Angaben gemacht werden können, wurde bei der Kollision getötet. Der entgegenkommende 72-jährige Fahrer zog sich Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrerin des nachfolgenden Autos erlitt Blessuren leichterer Art und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, während ihre Beifahrerin den Unfall äußerlich unbeschadet überstand.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Darmstadt wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Der Streckenabschnitt muss für die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle noch geraume Zeit voll gesperrt bleiben.