Tanz auf iranischer Fahne aus Protest in Frankfurt

Frankfurt. Nach einem Tanz auf einer iranischen Fahne aus Protest gegen das dortige Regime hat die Polizei in Frankfurt die Personalien von sieben Demonstrierenden aufgenommen. Das teilte ein Sprecher der Polizei in Frankfurt am Dienstag mit.

Am Montag sei einer am iranischen Generalkonsulat postierten Streife aufgefallen, dass Teilnehmer einer Dauermahnwache dort auf einer iranischen Fahne tanzten. Dabei handele es sich um eine Straftat - um die Verletzung von Hoheitszeichen ausländischer Staaten. Die Polizei nahm den Demonstrierenden die Fahne ab.

Seit Beginn der Massenproteste im Iran gegen das islamistische System kommt es auch in Deutschland immer wieder zu Protesten und Solidaritätsbekundungen von Exil-Iranern. Dazu zählt die Dauermahnwache vor dem iranischen Generalkonsulat in Frankfurt. Im vergangenen Dezember waren Demonstranten dort in einen Hungerstreik getreten.