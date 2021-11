Talent wird gefördert

Bist Du nicht nur sportlich, sondern bei Deinem Lieblingssport auch besonders talentiert; also kannst Du zum Beispiel sehr gut spielen, kicken, laufen, springen oder werfen? Dann gehörst Du bestimmt schon einem Verein an und gibst nicht nur beim Training, sondern auch in den Wettbewerben Dein Bestes. Es gibt ja nichts Schöneres, als Erfolge zu feiern, aber Du musst natürlich auch lernen, mit Niederlagen umzugehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es gibt Schulen wie das Alte Kurfürstliche Gymnasium (AKG) in Bensheim, das talentierte Sportler gezielt fördert; unter anderem über das angeschlossene Handball-Leistungszentrum (HLZ) in der Weststadthalle Bensheim, wo sehr gute Spielerinnen und Spieler aus verschiedenen Clubs aus der Region regelmäßig und damit in jeder (Schul-)Woche zusammenkommen, um gemeinsam zu trainieren. Und in den Ferien werden zusätzlich Camps veranstaltet (siehe Lokalsport-Seite 28).

Fred Fuchs © MM

Über diese Schiene empfehlen sich die talentierten Kids nicht nur für Auswahlmannschaften, sondern auch für höherklassige Vereine, bestenfalls als Profi in der Bundesliga. Aber diesen Sprung schaffen nur die wenigsten. Wichtig bleibt, dass ihr trotz allem Ehrgeiz den Spaß am Sport behaltet – und nicht die Schule vergesst. Deshalb wird beim HLZ darauf geachtet, dass ihr vor dem Training Eure Hausaufgaben erledigt.

Es gibt ebenso Vereine, die über eigene Nachwuchsleistungszentren versuchen, sehr gute Sportler auszubilden. Aber auch hier wird die schulische Ausbildung nicht vergessen. hs

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2