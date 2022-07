Bergstraße. Fliegender Wechsel im Präsidentenamt beim Lions-Club Bergstraße-Bensheim: Auf Holger Frank folgt Matthias Seip – nach einem teilweise noch von Corona geprägten, aber dennoch ereignisreichen Jahr mit vielen anspruchsvollen inhaltlichen Akzenten und der 60-Jahrfeier auf Schloss Heiligenberg in Seeheim-Jugenheim als Höhepunkt. Fortgesetzt und teils neu justiert wurden Förderprojekte mit Finanzmitteln in deutlich fünfstelliger Größenordnung.

Stabwechsel beim Lions Club Bergstraße-Bensheim: Der bisherige Präsident Holger Frank (links) gab das Amt weiter an Matthias Seip. © Thomas Neu

Bei Lions ist es gute Tradition, dass der jeweilige Präsident einen Schwerpunkt der sogenannten Charitys, also des sozialen und gesellschaftlichen Engagements des Clubs, auf ein Anliegen legt, das ihm persönlich besonders am Herzen liegt. Bei Holger Frank war dies die Förderung junger Menschen, von der Grundschule bis zum Jugendalter. Das Geld dafür kommt aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden, aber auch aus dem Erlös von Veranstaltungen und Aktivitäten, bei denen die Clubmitglieder und ihre Partnerinnen sich aktiv einbringen – etwa beim Plätzchenbacken in der „Weihnachtsbäckerei“, als Thekenteam beim Bergsträßer Jazzfestival oder mit einer mehrtägigen Budenbesetzung beim Bensheimer Weihnachtsmarkt.

Ein kulturelles Glanzlicht, aber auch ein Einnahmenfaktor ist das alljährliche Klassikkonzert in der Vorweihnachtszeit, bei dem preisgekrönte Nachwuchsmusiker eine größere Bühne finden – normalerweise im Heppenheimer Kurfürstensaal, im vorigen Jahr in der Ausstellungshalle des Autohauses Vogel in Zwingenberg. Der Umzug ins ungewöhnliche Ambiente war der Pandemie geschuldet, wurde aber allenthalben als gelungenes Experiment empfunden.

Hilfe auch einmal ganz spontan

„Helfen tut gut – den Menschen, denen geholfen wird, und denen, die helfen“, interpretierte der neue Präsident Matthias Seip bei der Stabübergabe im Café-Bistro Leichtsinn das internationale Lions-Motto: We serve – wir sind zu Diensten. Oder, wie es der Lions-Gründer Melvin Jones formuliert hat: „Du kommst nicht sehr weit, bis du beginnst, etwas für andere zu tun.“

Passender lässt sich die erste Initiative des neuen Bensheimer Club-Präsidenten nicht beschreiben: Als geschäftsführender Gesellschafter eines international agierenden Ingenieurbüros, das sich auf die Beurteilung der Standsicherheit von Bauwerken und die geotechnische Qualitätssicherung spezialisiert hat, erlebt Matthias Seip die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs hautnah. Sein Büro unterhält auch eine Niederlassung in Kiew mit 16 Mitarbeitern. Eine Familie mit drei Kindern, die wie weitere Mitarbeiterinnen des Büros nach Deutschland ausgereist ist, fand in Bensheim in einem Privathaus eine Unterkunft. Unterstützung in der Not kam auch für Kolleginnen und Kollegen, die nach Transkarpatien in den äußersten Westen des von Putins Truppen bombardierten Landes geflüchtet waren. Für sie wurde ein 40-Tonnen-Lkw mit Hilfslieferungen beladen und auf die Reise geschickt.

Lokal, regional, international: Diesen Dreiklang will Matthias Seip in „seinem“ Lionsjahr mit Leben füllen – wenn es sein muss, auch ganz spontan. So hat der Club mit Unterstützung von Seips Büro hundert Wörterbücher für ukrainische Familien drucken lassen, die vom Familienzentrum Bergstraße betreut werden. Aus dem Kontakt ergaben sich weitere Aktivitäten – beispielsweise ein gemeinsamer Ausflug mit ukrainischen Müttern und ihren Kindern in den Heidelberger Zoo. Der vom Club gecharterte Bus war mit 40 Personen bis zum letzten Platz ausgebucht. Die Fahrt kam so gut an, dass sie noch in diesem Monat für andere ukrainische Familien erneut organisiert wird.

Zahlreich angenommen wurde auch die Einladung zu einem gemeinsamen Koch-Event im Familienzentrum, bei dem vier Lions-Mitglieder das Küchenpersonal verstärkten. Die Rechnung für den Lebensmitteleinkauf übernahm der Club genauso wie die Kosten für die beiden Ausflüge. Das Budget für die Ukrainehilfe wird aus einem Spendentopf gespeist. So verzichtete ein Clubmitglied bei seinem runden Geburtstag auf persönliche Geschenke und übergab stattdessen einen stattlichen Betrag, den seine Festgesellschaft beisteuerte. sl