Staatsanwalt ermittelt gegen zwei südhessische Polizisten

Darmstadt. Wegen des Verdachts der „gemeinschaftlichen Unterschlagung“ ermittelt die Staatsanwaltschaft Darmstadt aktuell gegen einen 54-jährigen Kriminalbeamten und eine 52 Jahre alte Kriminalbeamtin des Polizeipräsidiums Südhessen. Darüber informierte gestern Nachmittag die Pressestelle des Präsidiums.

Von einer Kamera gefilmt

Die beiden Ermittler sollen – so der Vorwurf – nach derzeitigem Kenntnisstand im Rahmen einer Tatortaufnahme bei einem Todesermittlungsverfahren im November vergangenen Jahres Bargeld und weitere Gegenstände aus einer Wohnung entwendet haben.

Die „Tathandlungen“, wie es im Fachjargon heißt, seien von einer Überwachungskamera gefilmt worden, teilte das Polizeipräsidium Südhessen ergänzend mit.

Angehörige hätten sich daraufhin an die Polizei gewandt. Im Rahmen der Ermittlungen habe einer der beiden Beamten die Tat bereits eingeräumt und sich für sein Verhalten entschuldigt.

„Ich bin über das Vorgehen der beiden Beamten sehr enttäuscht“, wird Polizeipräsident Björn Gutzeit in der Mitteilung zitiert. „Derartige Vorwürfe wiegen schwer. Ich versichere, dass der Fall lückenlos aufgeklärt wird und nach den strafrechtlichen Ermittlungen – abhängig vom Ergebnis – disziplinarrechtliche Maßnahmen folgen werden“, so Gutzeit. Er habe in einem ersten Schritt den beiden Ermittlern das Führen der Amtsgeschäfte bis auf Weiteres untersagt und ein Hausverbot ausgesprochen. pol