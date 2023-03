Sperrung nach Verkehrsunfall auf der Autobahn 60 aufgehoben

Rüsselsheim. Autofahrer haben auf der A 60 in Fahrtrichtung Frankfurt nahe Rüsselsheim nach einer rund 14 Stunden langen Sperrung wieder freie Fahrt. Dies teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit. Mit Hinblick auf den Berufsverkehr am Montag seien keine Probleme zu erwarten. Zunächst hatte es geheißen, dass die Sperrung wegen eines Verkehrsunfalls noch deutlich länger dauern sollte.

Bei einem Unfall in der Nacht auf Samstag war ein betrunkener 32-jähriger Lastwagenfahrer von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Schutzplanken einer Autobahnbrücke geprallt, wodurch das Brückenbauwerk stark beschädigt wurde. Der Lastwagen blockierte daraufhin die Fahrbahn und die A 60 wurde in Richtung Frankfurt komplett gesperrt. Wegen Alkoholgeruchs wurde ein Test durchgeführt, welcher einen Wert von mehr als zwei Promille ergab. Der Lastwagenfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand jedoch ein Schaden von rund 150 000 Euro.