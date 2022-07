Sonniges und trockenes Wetter in Hessen hält bis zur Wochenmitte an

Hessen. Die Menschen in Hessen erwartet ein sonniger, trockener und sehr warmer Dienstag. Gebietsweise wird es heiter bis wolkig bei Höchsttemperaturen bis zu 25 Grad im Norden und 29 Grad im Süden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach mitteilte. Erst in der Nacht ziehen Wolken auf und im Norden sind dann zudem einzelne leichte Schauer möglich bei Tiefstwerten bis zu zehn Grad.

Der Mittwoch startet sonnig, bevor im Tagesverlauf zunehmend Wolken aufziehen. Während es tagsüber bei bis zu 25 Grad trocken bleibt, regnet es in der Nacht bei Tiefstwerten bis zu neun Grad zeitweise. Am Donnerstag setzt sich der Regen gebietsweise fort und lässt erst zum Abend nach. Dazu wird es bewölkt und die Höchsttemperaturen erreichen nur noch maximal 26 Grad. Im Bergland sind starke Böen möglich, bevor die Temperaturen in der Nacht auf bis zu elf Grad und in höheren Lagen bis zu neun Grad abkühlen.

