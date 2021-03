Bergstraße. Ab sofort sind für die Fahrten mit den Solardraisinen im Odenwald wieder Buchungen möglich, gibt die Überwaldbahn gGmbH in einer Pressemitteilung bekannt. „Wir wollen damit unseren Gästen ermöglichen, für die Osterferien ihre Ausflugspläne zu machen“, erklärt Geschäftsführer Holger Kahl.

Die Überwaldbahn wartet demnach gemeinsam mit vielen anderen Gewerbetreibenden auf verbindliche Öffnungskriterien, um die entsprechenden Vorbereitungen optimal durchführen zu können. Zum jetzigen Stand sind viele Fragen noch ungeklärt, wann und unter welchen Hygieneauflagen die Ausflüge wieder stattfinden dürfen. Daher finden die Buchungen zunächst unter Vorbehalt statt, macht Kahl deutlich.

Weitreichende Garantie

Damit sich die Gäste trotz der Unsicherheiten auf ihren Ausflug freuen und einen Termin festlegen können, gibt die Überwaldbahn eine weitreichende Garantie für die Fahrtentgelte. Falls die gemeinnützige GmbH zum geplanten Fahrtdatum die Fahrt nicht durchführen darf oder kann, können die Gäste kostenfrei auf einen anderen Termin umbuchen, einen drei Jahre gültigen Wertgutschein oder auf Wunsch auch eine vollständige Rückerstattung erhalten.

Für die Gäste, die eine Möglichkeit haben wollen, die Fahrt selbst aus persönlichen Gründen flexibel, kurzfristig und kostenfrei zu verschieben oder zu stornieren, bietet die Überwaldbahn das „Flexi-Paket“ als Ergänzung zu der Buchung an. Damit kann man bis zu 48 Stunden vor der Fahrt seine Ausflugspläne ohne Angabe von Gründen ändern.

„Unsere Gäste waren während des ersten Lockdowns sehr verständnisvoll. Viele haben ihre Fahrt einfach um ein paar Wochen verschoben. Das hat uns in der Saison 2020 wirtschaftlich sehr geholfen“, ist der Geschäftsführer dankbar für die Solidarität. Man müsse aber auch respektieren, dass nicht jeder Ausflug verschiebbar ist, etwa wenn Gäste nicht aus der Region kommen oder der Ausflug an ein besonderes Datum gebunden sei.

Starke Nachfrage erwartet

Grundsätzlich rechnet die Überwaldbahn in dieser Saison mit einer starken Nachfrage nach den Ausflügen auf der Schiene, da sich derzeit viele Menschen nach abwechslungsreichen Freizeitaktivitäten und Erlebnissen in der Natur sehnten.

Das bewährte Hygienekonzept aus der Vorsaison finde für die Sicherheit der Fahrgäste weiterhin Anwendung, verspricht Kahl. Aus diesem Grund ist aktuell nur die Buchung von ganzen Draisinen möglich, sodass jede Gäste-Gruppe eine eigene Draisine für die Fahrt erhalte. „Generell bieten die Solardraisinen gute Möglichkeiten für ein Erlebnis mit dem engsten Familien- und Freundeskreis, bei gleichzeitig großem Abstand zu anderen Gästen“, heißt es in der Pressemitteilung.

So sind die Fahrzeuge zwar überdacht, aber seitlich offen und damit gut belüftet. An den weitläufigen Bahnhofsbereichen wird mit Markierungen, Sitzgelegenheiten und Aufrufsystemen der Wartebereich entzerrt, beschreibt die Überwaldbahn die Sicherheitsmaßnahmen.

Weiter ist vorgesehen, dass die Anmeldung für die Gäste zu unterschiedlichen Anmeldezeiten erfolgt, um Wartezeiten und Warteschlangen zu minimieren. Dort, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht zu jeder Zeit eingehalten werden kann, besteht Maskenpflicht (Mund-Nasen-Bedeckung). Dies sind unter anderem die Bereiche an den Bahnhöfen, bei der Anmeldung, am Kiosk und in den sanitären Einrichtungen. Vor jeder neuen Fahrt werden laut Betreiber die Draisinen an den wesentlichen Kontaktflächen desinfiziert. Das Hygienekonzept werde kontinuierlich geprüft und an die aktuellen Vorgaben angepasst. Maßgeblich seien dabei die Verordnungen des Landes Hessen und die Auflagen der örtlichen Ordnungsbehörde.

Keine Überbrückungshilfe

Geschäftsführer Kahl bedauert, dass die Überwaldbahn trotz der ausgefallenen Saisonmonate im vergangenen Jahr und der erheblichen zusätzlichen Material- und Personalkosten durch die Hygieneauflagen keine Corona-Überbrückungshilfe erhält: „Aufgrund der öffentlichen Eigentümerstruktur der gGmbH sind wir leider nicht antragsberechtigt.“ Nach einigen Überlegungen habe sich die Überwaldbahn aber gegen eine Umlage dieser Kosten entschieden. Es gibt daher keine Preiserhöhung in der Saison 2021. „Statt auf einen Hygiene-Zuschlag setzen wir auf eine freiwillige Unterstützung der Gäste. Dazu bietet die Überwaldbahn für drei Euro ein Solardraisinen-Armbändchen an, mit dem man gleichzeitig ein kleines Andenken für eine Fahrt in besonderen Zeiten mit nach Hause nehmen kann“, so Kahl abschließend.