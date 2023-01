So überwintert die Nosferatu-Spinne

Als die Thermometer Anfang Dezember in der Region über Tage hinweg Minusgrade anzeigten, da erhielt Katharina Schneeberg (Bild) noch mehr E-Mails und Anrufe als ohnehin schon. Denn wenn es draußen bitterkalt wird, dann zieht es die Nosferatu-Spinne erst recht ins Warme – und somit in Häuser und Wohnungen. Sichtungen des Achtbeiners sammelt die Zoologin am Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad

...