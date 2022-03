Sicherheit im Wasser

Wenn jemand einen Unfall baut und sich dabei verletzt, dann kommt das Deutsche Rote Kreuz und hilft. Aber was ist mit Notfällen, die im Wasser passieren?

Fred Fuchs © MM

Dann hilft die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, kurz: DLRG. Die DLRG ist ein Verein, der sich um Notsituationen im Wasser kümmert. Das bedeutet, dass die DLRG Menschen beibringt, wie sie sich im Wasser – egal, ob im Schwimmbad, im Badesee oder im Meer – zu verhalten haben, um sicher zu sein. Zum Beispiel soll man im Meer nicht so weit vom Strand wegschwimmen. Strömungen können einen dort packen und weit aufs Meer heraustreiben, so dass man keine Kraft mehr hat, um zurück zu schwimmen.

Die DLRG bildet auch Rettungsschwimmer aus. Das sind Leute, die richtig gut schwimmen und Menschen aus dem Wasser retten können.

Wenn sie sehen, dass jemand zu ertrinken droht, dann können sie schnell zu den Leuten hin schwimmen und sie sicher aus dem Wasser herausholen. Dafür haben sie spezielle Schwimmtechniken, um die Menschen durch das Wasser zu ziehen. Damit ihr sichere Schwimmer werdet, könnt ihr verschiedene Schwimmabzeichen bei der DLRG machen. Davon gibt es vier Stück: das Seepferdchen, das Schwimmabzeichen in Bronze, in Silber und in Gold. fw

