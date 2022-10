Schwerer Verkehrsunfall auf B44 bei Bobstadt

Bobstadt. Ein 70-Jähriger ist am Freitag um 23.34 Uhr auf der B44 in Höhe von Bobstadt mit seinem Transporter ins Schleudern geraten und von der Fahrspur abgekommen. Der Transporter kam neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer aus dem Kreis Bergstraße, der in Richtung Bürstadt unterwegs war, wurde dabei schwerverletzt. Die Feuerwehr konnte ihn befreien und der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der möglichen Unfallursache wurde ein Sachverständiger zur Unfallaufnahme hinzugezogen.

